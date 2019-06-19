Калуга, 19 июня, 2019, 11:55 — ИА Регнум. Жуковским межрайонным следственным отделом СК России по Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Калуги. Мужчина подозревают в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Как сообщила 19 июня корреспонденту ИА REGNUM следователь Жуковского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Анастасия Кобзева, по версии следствия, 18 июня калужанин передал государственному инспектору дорожного надзора, находившемуся при исполнении служебных обязанностей, 45 тыс. рублей за непривлечение гражданина к административной ответственности.

Момент передачи взятки был зафиксирован сотрудниками оперативных служб УМВД России по Калужской области. В настоящее время следователем допрошены свидетели, назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Читайте также: Работник калужского МУПа обвинён в получении взяток за мусор из Подмосковья