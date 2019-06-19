Москва, 19 июня, 2019, 11:44 — ИА Регнум. Общество настороженно воспринимает любые социальные реформы в силу своей консервативности. Об этом 19 июня заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на Третьем Форуме социальных инноваций регионов России.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

Глава столицы напомнил, что Россия является социальным государством и на эти цели ежегодно расходуются триллионы рублей.

«Если оценить масштаб социальной сферы, то даже по объёму расходов бюджета это статья номер один. Мы ежегодно тратим на социальную сферу более 10 триллионов рублей. В ряде регионов социальные расходы составляют 2/3 бюджета. И повышение эффективности социальной сферы равнозначно вливанию триллиона бюджетных рублей ежегодно», — отметил Собянин.

При этом общество очень болезненно реагирует на любые изменения в этой сфере, посетовал мэр Москвы. Однако реформы должны проводиться, невзирая на критику со стороны общества, следует из слов Собянина.

«Любое решение, даже, казалось бы, позитивное, вызывает огромную дискуссию в обществе в силу традиционной консервативности этой сферы и влияния на миллионы работающих в этой сфере. Но можно себе представить, что было бы, если бы мы не занимались инновацией. Остановиться в развитии — не менять ничего в социальной сфере очень перспективно в политическом смысле. Меньше критики. Но это приведет к неизбежному кризису. Поэтому, хотим мы или не хотим, но если мы ответственные руководители, граждане, управленцы, то мы должны этим заниматься ежедневно, не доводя ситуация до того, что огромная система начинает пробуксовывать и ресурсы, которые направляет туда государство, начинают расходоваться неэффективно», — заявил мэр Москвы.

Собянин не пояснил, какие именно аспекты реформирования социальной сферы он имеет в виду.

Среди проектов мэрии Москвы, наиболее чувствительно принятых обществом, можно отметить замену традиционных методов образования в рамках проекта «Московская электронная школа» (МЭШ) и оптимизацию сферы здравоохранения столицы.