Псков, 19 июня, 2019, 11:44 — ИА Регнум. Концепция традиционной встречи ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения из России, Белоруссии и Латвии на Кургане дружбы в нынешнем году будет обновлена. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Псковской области по итогам выездного совещания, посвящённому юбилейному мероприятию: в 2019 году встреча ветеранов трёх стран состоится в 60-й раз.

Pskoviana.ru Курган дружбы

«Для участников и гостей развернётся ряд интерактивных, выставочных, концертных площадок, ремесленная ярмарка», — сообщили в администрации Псковской области.

Начнётся встреча с традиционного братания официальных делегаций, митинга и церемонии возложения цветов и гирлянды славы к памятникам героев на территории трёх государств.

Сейчас идёт подготовка площадки на стыке госграниц: ведутся работы по благоустройству территории, в ближайшее время начнется монтаж сцены, торговых рядов. Кроме того, для обеспечения стабильной работы мобильных телефонов на месте проведения встречи будет установлена вышка сотовой связи.

Вопросы проведения юбилейного Кургана дружбы будут рассмотрены на традиционной российско-белорусской встрече «Малый Курган», которая состоится 21 июня с участием представителей органов исполнительной власти Псковской области и Белоруссии.

Международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения из России, Белоруссии и Латвии состоится 7 июля. Принимающей стороной выступит Россия в лице Псковской области, поэтому основные памятные мероприятия пройдут на территории Себежского района.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Курган дружбы сооружён на стыке границ бывших советских братских республик «в честь неугасимой боевой дружбы, которая была скреплена кровью в годы проведения Великой Отечественной войны латышских, русских и белорусских партизан». Это искусственный холм, для создания которого взяли землю с тех мест, где погибли бойцы и партизаны Советской Красной Армии и где имеются воинские захоронения. К вершине кургана ведут ступени, выстроенные из камня, которые стали продолжением нескольких аллей с трёх сторон: российская аллея — кленовая, латвийская — липовая, белорусская — берёзовая. Ежегодные встречи ветеранов трёх стран проводятся здесь с момента открытия памятника в июле 1959 года.