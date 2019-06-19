Рен, Франция, 19 июня, 2019, 11:34 — ИА Регнум. Французский вратарь лиссабонского «Спортинга» Ромен Сален стал игроком «Ренна». Об этом сообщается на сайте клуба.

Staderennais.com Ромен Сален(справа)

Отмечается, что 34-летний голкипер подписал соглашение с клубом, рассчитанное на два года.

В сезоне 2018/19 Сален сыграл в 18 матчах за «Спортинг» во всех турнирах, в которых пропустил 14 голов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Порту» может купить 26-летнего вратаря «Ренна» Томаша Коубека на замену Икеру Касильясу.

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