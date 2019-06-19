Урумчи, Китай, 19 июня, 2019, 11:31 — ИА Регнум. Новый авиамаршрут был запущен 18 июня между столицей провинции Гуандун на юге Китая городом Гуанчжоу и столицей Австрии Веной через столицу Синьцзяна Урумчи, сообщает агентство Синьхуа.

Sean MacEntee Авиаперевозки

Маршрут впервые напрямую соединит Урумчи с городом Западной Европы. Рейс вылетел из Гуанчжоу в 9:30 по местному времени, прибыл в Урумчи в 14:40, откуда после 90-минутной пересадки отправился в Вену. Приземление в австрийской столице произошло в 17:40 по местному времени.

Прибытие в Урумчи обратным рейсом было намечено на 7:55 по местному времени 19 июня, а до Гуанчжоу рейс должен был добраться в 14:35 по местному. Оператором авиарейса выступила авиакомпания China Southern Airlines. Полеты будут осуществляться каждый вторник, четверг и субботу.

Это позволит сократить время поездки между северо-западом Китая и Австрией всего до семи часов. Отметим, что в настоящее время из Урумчи имеется целый ряд международных рейсов в 20 городов 13 стран мира.