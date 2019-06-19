Санкт-Петербург, 19 июня, 2019, 11:30 — ИА Регнум. Уровень инфляции в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) в мае 2019 года составил 4,9%. Это один из самых низких показателей среди всех федеральных округов, сообщили ИА REGNUM 19 июня в Северо-Западном ГУ Банка России. В целом по стране инфляция в мае составила 5,1%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

При этом темпы роста цен на продовольствие и услуги на Северо-Западе ускорились, а на непродовольственные товары — замедлились.

Продовольственная инфляция в СЗФО в мае увеличилась до 6,0%, с 5,5% в апреле 2019 года. Непродовольственная инфляция в мае, наоборот, замедлилась до 3,6%, с 4,3% в апреле. Инфляция в сфере услуг увеличилась в мае до 5,0%, с 4,7% в апреле. В наибольшей степени подорожали услуги зарубежного туризма и пассажирского транспорта, прежде всего, воздушного.

В столице округа — Санкт-Петербурге — в мае годовые темпы роста цен незначительно ускорились и составили 4,7%, что всё равно ниже среднего показателя по СЗФО. В Ленинградской области уровень инфляции не изменился и по-прежнему остается самым низким в СЗФО — 4,4%.

В половине регионов СЗФО инфляция в мае замедлилась. Наибольший рост цен в годовом выражении наблюдался в Республике Коми (6,5%) и Калининградской области (6,1%).

«В Республике Коми основной вклад в ускорение инфляции в мае внес рост цен на фрукты и овощи <…> В Калининградской области увеличились годовые темпы роста цен на мясо за счет подорожания кормов из-за дефицита фуражного зерна и непредвиденных расходов на массовую вакцинацию свиней от африканской чумы. Инфляция в Калининградской области, в силу особенностей географического положения, особенно чувствительна к изменениям в поставках зерна и мяса через границу», — объяснили в Северо-Западном ГУ Банка России.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в целом по стране по итогам 2019 года составит 4,2−4,7%.