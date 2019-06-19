Москва, 19 июня, 2019, 11:26 — ИА Регнум. Минздрав РФ подготовил законопроект о едином регистре граждан, имеющих право на обеспечение льготными лекарствами за счет средств федерального и региональных бюджетов, передаёт «Медвестник».

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Единый регистр будет формироваться на основе сведений о застрахованных в системе ОМС льготниках. Сведения будут подгружаться в информационную систему из региональных регистров.

Регистр позволит установить количество граждан РФ, нуждающихся в льготном лекарственном обеспечении, и оценить необходимый объем бюджетных ассигнований.

Законопроект о едином федеральном регистре граждан, имеющих право на обеспечение льготными лекарствами, направлен Минздравом в Минюст РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа 2019 года внести в законодательство изменения, предусматривающие создание единого регистра получателей льготных лекарств и медизделий.

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