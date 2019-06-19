Исламабад, 19 июня, 2019, 12:48 — ИА Регнум. 18 июня в Национальной ассамблее Пакистана (нижняя палата парламента) состоялась процедура рассмотрения проекта бюджета на 2019−2020 финансовый год.

Www.na.gov.pk Национальная ассамблея Пакистана

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в тот момент, когда лидер оппозиции в Ассамблее представитель «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)» Шехбаз Шариф начал свою речь против законопроекта, в зале поднялся гвалт. Депутаты от позиционных партий и правящей партии «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость») начали выкрикивать оскорбления и лозунги друг против друга. В результате, вице-спикеру Касиму Хану Сури пришлось закрыть заседание из-за нарушения дисциплины.

Пакистанские оппозиционные партии подвергли жесткой критике проект первого годового бюджета правительства Имрана Хана, назвав его «антинародным» и «благоприятным для МВФ» (Международный валютный фонд). В рамках обещаний, данных правительством ради получения кредита в размере 6 миллиардов долларов, Пакистан готов отменить ряд налоговых льгот и субсидий.