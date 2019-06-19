Волгоград, 19 июня, 2019, 11:14 — ИА Регнум. Сотни гектаров земли на живописном берегу Волги в Советском районе Волгограда оказались замусорены отходами производства и потребления. Об этом на своей странице в Facebook 19 июня написал волгоградский урбанист Дмитрий Любитенко.

Н. Галахов. На Волге. 1993

«Это похоже на безумие: сотни гектаров ценной земли на живописном берегу Волги загажены отходами производства и потребления. Мы осмотрели Купоросную балку в той ее части, которая сообщается с берегом Волги. Все, что мы увидели, производит тягостное впечатление. В таком состоянии находятся все, я подчеркиваю, все овраги и балки, расположенные вдоль Волги начиная от поселка Купоросный и на всем протяжении ТЦ «Акварель». Мы также побывали на территории Лысой горы. Это место ожесточенных боев во время Сталинградской битвы также замусорено, испорчено несанкционированными свалками. Здесь даже есть незаконный песчаный карьер, который превратили наполовину в мусорный полигон», — написал активист.

Автор поста приходит к выводу, что в Волгограде так и не создана система по предупреждению возникновения несанкционированных свалок, а их ликвидация «превращается в «штурмовщину» — эпизодические действия властей по вывозу отходов, на которые затрачиваются значительные средства налогоплательщиков, борьба ведется не с причинами, а с последствиями».

Отметим, что Дмитрий Любитенко в течение нескольких месяцев в 2018 году занимал пост заместителя главы администрации Волгограда — курировал работу правового управления. На пост вице-мэра Любитенко был назначен весной 2018 года, до этого он возглавлял комитет правового обеспечения администрации города. Уволен с поста Любитенко был уже осенью прошлого года.