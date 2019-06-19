Москва, 19 июня, 2019, 11:38 — ИА Регнум. Доктор экономических наук Никита Кричевский весьма иронично встретил пояснение российского правительства о росте цен на бензин в России на 17,5% в мае.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

«Вот оно что! Оказывается, по соглашению с нефтяниками цены в бензиновой рознице могут вырасти на 2,3%. Что в переводе на деньги означает один рубль. Так что все стенания, будто где-то цены на бензин поползли вверх, можно смело отправлять к лешему. Соглашение такое, понимаете?» — отметил Никита Кричевский на своём канале.

Напомним, комментируя данные Росстата о майском росте цен на бензин в России (17,5%), в правительстве РФ отметили, что данная статистика касается только оптового, биржевого сегмента, тогда как розничные цены на моторное топливо с начала года выросли в среднем на 2,3% по стране, что соответствует условиям соглашения с нефтяниками. Такая ситуация, по мнению российских властей, сложилась из-за избыточного предложения в момент низкого спроса.

Соглашение это было заключено летом 2018 года, когда литр моторного топлива вплотную приблизился к отметке 50 рублей за литр. Первоначально речь шла о заморозке только розничных цен на внутреннем топливном рынке, но очень скоро стало очевидным, что в таких условиях страдают интересы независимых сетей АЗС, у которых маржинальность и вовсе исчезла. Когда президенту Владимиру Путину в ходе «прямой линии» был задан вопрос о причинах стремительного взлёта цен на топливо, он отметил что это «результат неточного регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики».

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Как известно, с 1 июля соглашение о заморозке заканчивается и продлевать его не хотят ни правительство, ни нефтяники.