Москва, 19 июня, 2019, 11:15 — ИА Регнум. Масштабные обыски проводятся в семи субъектах РФ в рамках уголовного дела о финансировании террористической деятельности группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщила 19 июня официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Sledcom.ru Следственный комитет

Следственные мероприятия прошли в Москве и Подмосковье, Югре, Красноярском крае, Астраханской области, Ставропольском крае и Дагестане. В частности, проходят обыски по местам жительства подозреваемых и лиц, связанных с финансированием терроризма, пояснили в СК.

В Москве и Подмосковье задержаны двое подозреваемых в содействии террористической деятельности (статья 205.1 УК РФ). Следствие намерено просить о помещении их под стражу.

Установлено, что с 2014 года по сентябрь 2017 года члены указанной группировки — российские граждане, находившиеся в Сирии, — организовали финансирование террористической деятельности. Через жителей Дагестана были осуществлены сбор и доставка средств в районы Сирии, подконтрольные боевикам. Более 200 лиц перевели по меньшей мере 8 млн рублей.