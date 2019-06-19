Улан-Удэ, 19 июня, 2019, 11:10 — ИА Регнум. Власти Северобайкальского района Бурятии с нарушениями предоставили в аренду земли рядом с Байкалом под рекреационную деятельность. Как сообщили ИА REGNUM в Северобайкальской природоохранной прокуратуре, участки оказались расположены на особо охраняемой природной территории.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

«Арендованные участки являются лесными, ранее находились во владении колхоза «Победа» Северобайкальского района. Имеется таксационное описание, и по целевому назначению они относятся к защитным лесам с категорией — леса, расположенные в водоохранных зонах», — сообщили в прокуратуре.

Надзорный орган направил в суд иски к арендаторам с требованием запретить строительство и размещение туристических объектов на лесных участков, а также обязать их разработать проекты освоения лесов. Суд города Северобайкальска с требованиями истца согласился.

Ранее ИА REGNUM сообщало о решении суда Улан-Удэ, который признал незаконным согласование на строительство туристических баз на Байкале. Судья указал на то, что подобные объекты относятся к перечню видов деятельности, запрещенных в Центральной экологической зоне озера. Он добавил также, что в действующих нормах о запрете строительства нет различий между капитальными и некапитальными строениями.

Читайте также: Суд признал незаконным строительство туристических объектов на Байкале