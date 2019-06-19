Грозный, 19 июня, 2019, 11:01 — ИА Регнум. Самолет, на котором летал Юрий Гагарин, будет восстановлен. За эту работу взялись власти Чеченской Республики, сообщили ИА REGNUM 19 июня в пресс-службе главы и правительства региона.

Юрий Гагарин

О том, что работа по восстановлению исторического самолета ТУ-104 уже начата, сообщил 18 июня в ходе визита в Чечню начальника Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Павла Власова помощник главы республики, первый заместитель начальника управления Росгвардии по Чечне Даниил Мартынов.

Этой новостью также поделился Рамзан Кадыров во время сеанса связи с космонавтом Олегом Кононенко, который находится на борту Международной космической станции. Он поблагодарил главу Чечни за помощь в восстановлении исторического самолета.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне с визитом находится начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов. В рамках его визита глава Чечни Рамзан Кадыров провел сеанс связи с находящимся на борту Международной космической станции российским космонавтом, командиром экипажа Олегом Кононенко. Кроме того, была достигнута договоренность о проведении предполетной подготовки космонавтов на базе Российского университета спецназа в чеченском городе Гудермесе.

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