Астана, 19 июня, 2019, 10:59 — ИА Регнум. Мощность Казахстанского электролизного завода планируется увеличить вдвое, до 500 тыс. тонн алюминия в год. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Казахстанский электролизный завод».

Www.erg.kz Производство алюминия

В компании уточнили, что в настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование, по результатам которой будет определена стоимость проекта, мощность и сроки ввода завода в эксплуатацию.

Отмечается, что в компании рассматриваются различные варианты, предлагаемые зарубежными поставщиками технологий. Считается, что на территории завода будет построена третья очередь.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-апреля 2019 года производство необработанного алюминия в Казахстане составило 528,7 тыс. тонн, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Читайте также: Добыча алюминиевых руд в Казахстане за четыре месяца сократилась на 22%