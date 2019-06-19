В Петербурге прекратили полномочия умершего депутата-единоросса
Санкт-Петербург, 19 июня, 2019, 10:57 — ИА Регнум. В Законодательном собрании Санкт-Петербурга в среду, 19 июня, официально объявили о смерти депутата от «Единой России» Павла Зеленкова, скоропостижно скончавшегося вечером 10 июня. Эта процедура открывает дорогу назначению довыборов на освободившееся депутатское кресло.
Как передает корреспондент ИА REGNUM, соответствующее объявление сделал спикер Заксобрания Вячеслав Макаров на пленарном заседании, прекратив тем самым полномочия Зеленкова.
«Прошу прекратить действие депутатского мандата Павла Зеленкова в связи с его смертью», — сказал глава городского парламента.
Теперь у Горизбиркома Санкт-Петербурга есть всего один день для того, чтобы объявить довыборы в ЗакС на депутатское место Зеленкова, чтобы они состоялись в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.
В противном случае довыборы буду назначены на более позднюю дату, но должны быть проведены не позднее, чем через 100 дней с этого момента.
Напомним, 8 сентября 2019 года в Петербурге будут выбирать губернатора и более 1,5 тыс. депутатов местных советов.