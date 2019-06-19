Санкт-Петербург, 19 июня, 2019, 10:57 — ИА Регнум. В Законодательном собрании Санкт-Петербурга в среду, 19 июня, официально объявили о смерти депутата от «Единой России» Павла Зеленкова, скоропостижно скончавшегося вечером 10 июня. Эта процедура открывает дорогу назначению довыборов на освободившееся депутатское кресло.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Как передает корреспондент ИА REGNUM, соответствующее объявление сделал спикер Заксобрания Вячеслав Макаров на пленарном заседании, прекратив тем самым полномочия Зеленкова.

«Прошу прекратить действие депутатского мандата Павла Зеленкова в связи с его смертью», — сказал глава городского парламента.

Теперь у Горизбиркома Санкт-Петербурга есть всего один день для того, чтобы объявить довыборы в ЗакС на депутатское место Зеленкова, чтобы они состоялись в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.

В противном случае довыборы буду назначены на более позднюю дату, но должны быть проведены не позднее, чем через 100 дней с этого момента.

Напомним, 8 сентября 2019 года в Петербурге будут выбирать губернатора и более 1,5 тыс. депутатов местных советов.