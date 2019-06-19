Исламабад, 19 июня, 2019, 13:50 — ИА Регнум. 18 июня в Равалпинди (пакистанская провинция Панджаб) состоялась встреча начальника штаба сухопутных войск Пакистана генерала Камара Джаведа Баджвы и командующего сухопутными войсками Народно-освободительной армии Китая (НОАК) генералом Ханем Вэйго.

Иван Шилов ИА REGNUM Пакистан и Китай

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, глава пакистанских военных заверил китайскую сторону в том, что его подчиненные сделают все ради укрепления безопасности Китайско-пакистанского экономического коридора. Ранее у руководства КНР возникали опасения относительно защищенности инфраструктурных объектов и строительных площадок ввиду возросшей террористической угрозы. Генерал Камар Джавед Баджва обещал, что численность и качество войск, охраняющих экономический коридор, будет увеличено.

Напомним, что Китайско-пакистанский экономический коридор, который начинается в Синьцзян-Уйгурском автономном округе и заканчивается в пакистанском глубоководном порту Гвадар — это часть китайской инициативы «Один пояс — один путь».