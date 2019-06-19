Чебоксары, 19 июня, 2019, 10:42 — ИА Регнум. Предложение премьер-министра России Дмитрия Медведева о повышении размера детского пособия, которое за четверть века ни разу не индексировалось и составляет 50 рублей, — «половинчатое решение». За этим стоит попытка выправить ситуацию с рождаемостью, но вопрос «о детях» нужно решать через установление «нормальной системы» образования, здравоохранения, создание жилищно-бытовых условий, через изменение отношения «к жизни, земле, к семье, к женщине». В ином случае дети станут «нашим возмездием». Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM лидер фракции «Справедливой России» в Госсовете Чувашии Игорь Моляков.

Николай Неврев. Дети скупого. 1864

Говоря о предложении повысить детские пособия с 50 рублей до уровня прожиточного минимума для малоимущих семей, парламентарий отметил, что это вызывает «двойственное отношение», и за этим стоит попытка федеральной власти повысить рождаемость в стране:

«Главная проблема здесь в том, что население России сокращается. Чтобы выправить этот процесс, идут по старому пути — грубо говоря, исходят из принципа «дадим им денег, определим, кто является малоимущим, и проблема решится. Но дело в том, что у современного человека, если он обладает ещё какими-то моральными качествами, нравственной основой, дети — это не только материальный вопрос. Это столь же важный фундаментальный вопрос, как семья, земля, и деньгами они не исчерпываются.

Когда мы решаем вопрос о детях или земле, то нужно полностью решать вопросы отношения к жизни, отношения к земле, семье, отношения к женщине — сейчас они находятся в безобразном состоянии. Получается, что комплексную проблему Медведев пытается решить исключительно финансовой составляющей».

Депутат предложил «сначала установить нормальную систему образования, здравоохранения, создать нормальные жилищно-бытовые условия для большинства населения». А уже потом «решать вопрос с деньгами, которые, конечно, не помешают». Политик напомнил, что в России рождаемость росла в «моменты тяжелейших испытаний», потому что люди «имели перспективу, будущее».

"А сейчас чего людям ждать? Нынешняя исполнительная власть с теми основами, на которых она существует, находится в истерике. Потому что мы видим, что ситуация усложняется, вспыхивают локальные конфликты. Люди пока не понимают, на что упираться, а упираться надо, потому что так жить дальше нельзя. И в этих условиях, когда власть ничего не может предложить, идут на такие меры в виде повышения детского пособия. Ну дадите вы денег, но ведь тут же на столько же вырастут цены в магазинах и на рынках. Когда мы решаем вопрос о детях, то надо решать вопрос о нашей жизни, речь идёт о будущей жизни. Потому что может получиться так, что дети окажутся нашим возмездием. Дети — наши возмездие», — сказал Игорь Моляков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российское правительство предлагает увеличить размер пособия на детей от полутора до трех лет до прожиточного минимума, но только для малоимущих семей. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании, где обсуждалось реформирование системы выплат по уходу за детьми. По его словам, «речь идёт об историческом пособии, очень маленьком — 50 рублей, которое выплачивают семьям с детьми от полутора до трёх лет». Эту выплату ввели в 1994 году, но за 25 лет сумма эта ни разу «не повышалась, не индексировалась, и её размер вызывает у людей только недоумение и обиду».