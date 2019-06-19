Вашингтон, 19 июня, 2019, 10:45 — ИА Регнум. По данным ООН, площадь лесов в мире сократилась с 4,1 млрд га в 2000 году до 4 млрд га в 2015 году, об этом 19 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Иван Шишкин. Лесная вырубка (фрагмент). 1870

Леса играют важную роль в поддержании экосистемы планеты, благодаря им обеспечивается человеческое существование, обеспечение чистой водой и воздухом, поэтому их сохранением обеспокоены ученые.

По данным экспертов, площадь лесов значительно сократилась в Австралии и Новой Зеландии, в то время как в Европе и Северной Америке она увеличилась, хоть и незначительно: с 40,3% до 41%.

Согласно выводам экспертов, которые привели указанную статистику, тренд на сокращение лесов сохраняется на протяжении последних десятилетий, что создает угрозу существования более 1 млрд человек.