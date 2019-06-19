Оренбург, 19 июня, 2019, 10:37 — ИА Регнум. Модель речевой манипуляции в политическом дискурсе разработала доцент кафедры теории и практики перевода факультета филологии Оренбургского госуниверситета Анна Люлина, сообщает 19 июня пресс-служба вуза.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

В течение 15 лет молодой учёный занимается исследованием речевых средств, с помощью которых политические деятели воздействуют на людей. Результаты этих исследований нашли отражение в работе «Особенности формирования антитеррористического и антиэкстремистского сознания жителей Оренбуржья с помощью речеактивных манипулятивных стратегий (на примере международного дискурса)».

В ней Анна Люлина проанализировала фрагменты речей ведущих мировых политических лидеров: президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Исследователь выдвинула гипотезу о том, что, воздействуя на население с помощью определенных речевых средств, например ярких метафор (черное дело, запах крови, головорезы), можно сформировать у граждан антитеррористические и антиэкстремистские установки.

Отмечается, что работа была отмечена персональной премией правительства Оренбургской области. Её актуальность, пояснили в вузе, связана с геополитическим положением региона, которое предполагает уязвимость для террористической и экстремистской угроз.