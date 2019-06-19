Тегеран, 19 июня, 2019, 13:45 — ИА Регнум. 17 июня иранские журналисты, включая редакторов различных СМИ, посетили комплекс по производству тяжелой воды в городе Арак в Центральном остане (провинции) Ирана. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранская ядерная программа

Журналистов сопровождал глава Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди. Чиновник в присутствии журналистов подчеркнул, что на текущий момент степень обогащения урана в Иране не превышает нормы, установленные СВПД, однако Иран в течение 10 дней увеличит запасы низкообогащенного урана в своих хранилищах до 300 килограмм в случае, если ЕС не выполнит ультиматум Тегерана. Он отметил, что Иран на протяжении года ждал действий от Европы, но сейчас терпение страны на исходе.

Раннее Тегеран выдвинул 60-дневный ультиматум Франции, Германии и Великобритании. Согласно ультиматуму, страны должны отказаться соблюдать санкции США против Ирана, введенные в 2018 году после выхода Дональда Трампа из СВПД. в противном случае Иран начнет постепенно отказываться от обязательств по «ядерной сделке».