Абу-Даби, 19 июня, 2019, 13:55 — ИА Регнум. Министр иностранных дел ОАЭ Абдулла бин Зайед Аль-Нахьян призвал все арабские государства к сохранению солидарности по наиболее важным международным вопросам. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал Al Arabia, базирующийся в ОАЭ, данное заявление было сделано чиновником во время встречи с президентом Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси.

Эжен Делакруа. Арабы путешествуют. 1855

Абдулла бин Зайед Аль-Нахьянотметил, что панарабская солидарность особенно необходима сейчас, когда продолжают появляться новые угрозы стабильности и безопасности региона. Особо Аль-Нахьян выделил последний инцидент, связанный с атакой на танкеры в Оманском заливе.

Кроме того, в ходе беседы с Ас-Сиси были обсуждены такие насущные проблемы региона, как обострение кризисов в Ливии, Судане и Йемене. Аль-Нахьян заявил о необходимости выработки единой арабской позиции по всем региональным вопросам, включая Сирию.