Соледар, ДНР, 19 июня, 2019, 10:37 — ИА Регнум. За минувшие сутки зафиксировано 13 обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ, сообщили 19 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

ВСУ

Всего украинские формирования выпустили 196 единиц боеприпасов.

На донецком направлении ВСУ выпустили 45 мин калибра 120 мм, 12 мин калибра 82 мм, применили вооружение БТР, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберные пулемёты.

На мариупольском направлении зафиксировано применение гаубиц калибра 122 мм (15 снарядов), миномётов калибра 120 мм (22 мины), а также гранатомётов РПГ и СПГ и стрелкового оружия.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы / населённые пункты: Спартак, Александровка, Донецк (аэропорт, посёлок шахты «Трудовская»), Ясное, Докучаевск, Стыла, Григоровка, Красноармейское», — заявили в СЦКК.

В результате обстрела в населённом пункте Ясное сгорели гараж и склад стройматериалов.

«ВСУ совершили целенаправленный обстрел таможенного поста ДНР в посёлке Красный Партизан из противотанкового орудия калибра 100 мм МТ-12 «Рапира». Прямым попаданием боеприпаса был поврежден вагончик таможенного поста», — добавили в СЦКК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские формирования обстреляли из гаубиц село Красноармейское. Повреждены ёмкости автозаправочной станции и один жилой дом.

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