Мехико, 19 июня, 2019, 13:46 — ИА Регнум. Бывший президент Мексики Энрике Пенья Ньето отверг обвинения в получении взятки за куплю-продажу компании Fertinal по завышенной цене мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex, которой тогда, в 2015 г., руководил Эмилио Лосойя, на данный момент находящийся под следствием. Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

Gob.mx Энрике Пенья Ньето

В своём Twitter Пенья Ньето написал: «Я категорически отвергаю лживые обвинения в мой адрес, опубликованные сегодня утром в отдельных СМИ и исходящие якобы от информатора. Уже не в первый раз меня хотят абсолютно необоснованно обвинить в недобросовестности. Разумеется, это ложь».

Ранее стало известно, что в 2015 г. Лосойя оказал давление на совет управляющих Pemex, чтобы получить разрешение на приобретение компании Fertinal, несмотря на то что та была на грани банкротства.