Южно-Сахалинск, 19 июня, 2019, 10:34 — ИА Регнум. Количество мигрантов в Сахалинской области неуклонно растёт. С января по апрель 2019 года на острова их прибыло более 800 человек. В то же время статистики отмечают снижение местного населения — люди уезжают, смертность превышает рождаемость, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

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С января по апрель, по данным Сахалинстата, на острова прибыли 5938 человек. Уехали из региона за этот же период 5916 человек.

На Сахалине стало больше мигрантов из ближнего зарубежья, преимущественно из стран Центральной Азии — на 691 человека. Еще 100 человек прибыли из дальнего зарубежья. Жить приехавшие на острова мигранты предпочитают в городах, в основном, в Южно-Сахалинске.

В это же время, по данным Сахалинстата, за январь-апрель 2019 года с Сахалина уехало на 769 человек больше, чем приехало.

Умерших за указанный период на островах оказалось на 319 больше, чем родившихся: 2120 против 1801.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным УМВД по Сахалинской области на март 2019 года, массовый приток мигрантов изменяет национальный состав островного региона, выходцы из стран Центральной Азии укрепляют своё влияние на общественно-политическую и социально-экономическую обстановку в приграничном регионе России. В аналитической записке УМВД в Облдуму говорится о том, что качество человеческого капитала, прибывающего на острова, оставляет желать лучшего: как правило, мигранты не имеют профессионального образования, плохо говорят по-русски.