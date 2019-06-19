Каракас, 19 июня, 2019, 13:53 — ИА Регнум. Финальное заседание, на котором решится вопрос об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа из Великобритании в США, состоится в конце февраля 2020 г. Об этом сообщает венесуэльское агентство Telesur.

Иван Шилов ИА REGNUM Джулиан Ассанж

Адвокаты журналиста приняли эту дату и потребовали, чтобы за дело как можно скорее взялся судья. Один из защитников Ассанжа Карлос Поведа заявил, что его команда готовит всевозможную международную правовую защиту.

Тяжба начнётся 31 июля с закрытого технического заседания. До 14 декабря будут заслушиваться аргументы США в пользу экстрадиции журналиста, затем, до 22 января 2020 г., — возражения защиты обвиняемого. Заключительное слушание, на котором решится дальнейшая судьба Ассанжа, состоится в конце февраля 2020 г.

Сейчас Ассанж содержится в британской тюрьме строгого режима «Белмарш». В США ему грозит до 175 лет тюремного заключения. Помимо старых обвинений в хакерских атаках, Ассанжу инкриминируется нарушение государственной тайны, несмотря на то что он никогда не состоял на американской госслужбе и даже не является гражданином США.