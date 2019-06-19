Пекин, 19 июня, 2019, 10:25 — ИА Регнум. Строительство скоростного шоссе до Международного аэропорта «Дасин» в Пекине, как ожидается, будет завершено до конца июня 2019 года, сообщает 18 июня агентство Синьхуа.

王之桐 Международный аэропорт Пекин Дасин

Пекинская муниципальная комиссия транспорта сообщила, что строительство секции шоссе до аэропорта, пролегающей с севера на юг, и центральной секции шоссе, пролегающей с востока на запад к северу от аэропорта, будет закончено, а сами дороги открыты для движения транспорта уже в конце текущего месяца.

Длина восьмиполосного двустороннего шоссе составит 27 км. Шоссе «север-юг» соединит Пятую южную кольцевую дорогу города и северную сторону нового аэропорта. При этом для того чтобы проехать этот маршрут потребуется всего 20 минут.

Новый аэропорт расположен в 46 км к югу от центра Пекина. Он строился специально для того, чтобы снизить нагрузку с действующего «Столичного» аэропорта Пекина, который расположен в северном пригороде китайской столицы. Открытие аэропорта намечено на 30 сентября. В настоящее время идет подводка железнодорожной, автомобильной и прочей транспортной инфраструктуры и финальная отладка всех систем.