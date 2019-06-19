Грозный, 19 июня, 2019, 10:25 — ИА Регнум. Российские космонавты будут проходить часть предполетной подготовки в Чечне. Их будут готовить на базе университета спецназа в городе Гудермесе. Договоренность об этом была достигнута в ходе визита в республику начальника Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Павла Власова, сообщили ИА REGNUM 19 июня в пресс-службе главы и правительства Чечни.

Ruspetsnaz.ru vk.comruspetsnaz_ru Российский университет спецназа. Гудермес

По его словам, в требованиях к специальной подготовке космонавтов и сотрудников спецподразделений есть много общего, а в Российском университете спецназа имеются все условия для полноценных тренировок.

«Мы не видели более продуманного учреждения, чем то, которое увидели сегодня. Интегрировать в таком компактном масштабе все виды специальной подготовки — это дорогого стоит», — цитирует Власова пресс-служба главы Чечни.

Руководитель Центра подготовки космонавтов сообщил, что с 2020 года на базе университета в Гудермесе может проводиться специальная парашютная подготовка, а также один из таких видов подготовки, как выживание в горно-лесистой местности.

Как сообщало ИА REGNUM, центр подготовки сотрудников спецподразделений в чеченском городе Гудермесе открыт в 2017 году. Этот центр единственный в России и один из немногих в мире. На территории более 400 гектаров расположены около 40 учебных объектов, в том числе взлетно-посадочная полоса, парашютный комплекс, полигоны для обучения минно-взрывному делу и промышленному альпинизму. Курирует проект помощник главы Чечни Даниил Мартынов.