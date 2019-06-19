Челябинск, 19 июня, 2019, 10:18 — ИА Регнум. В Челябинской области к 2025 году на расселение граждан из аварийного жилья потратят 7,6 млрд рублей. Это средства из Фонда содействия реформированию ЖКХ и из бюджета региона, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Ветхое жилье

В 2019 и 2020 годах предстоит расселить 19.4 тыс. кв. метров жилья. Всего на эти нужды предусмотрено 737,7 млн рублей.

Средства получат девять муниципалитетов области. Среди них Магнитогорск, Челябинск, Кыштым, Копейск, Еманжелинск, Пласт, Коркино, Сатка и Увельский муниципальный район.