Астана, 19 июня, 2019, 09:57 — ИА Регнум. Профильные ведомства Казахстана и Белоруссии создали рабочую группу по согласованию вопросов экспорта казахстанского бензина. Об этом 19 июня заявил министр энергетики республики Канат Бозумбаев, сообщает издание InBusiness.

(сс)Falkenpost Бензин

По его словам, Казахстан продолжает переговоры с Белоруссией, в том числе по вопросу налогообложения. Министр отметил, что сотрудничество между двумя странами по данному вопросу аналогично схеме взаимодействия между Россией и Белоруссией.

«Поэтому, чтобы не повторять, скажем так, путь, пройденный нашими коллегами, мы изначально проводим переговоры и не начнем, пока не уладим все вопросы», — сказал Бозумбаев.

Как сообщало ИА REGNUM, после модернизации нефтеперерабатывающих заводов в Казахстане в 2018 году расширились возможности для экспорта бензина. В настоящее время в республике возник профицит топлива, а стоимость автомобильного бензина постоянно снижается. Нур-Султан планирует организовать экспорт топлива в Киргизию и Белоруссию.