Москва, 19 июня, 2019, 09:36 — ИА Регнум. Дональд Трамп — самый неординарный президент США. За два с половиной года ему удалось изменить не только политический ландшафт и экономику своей страны, но и сломать многочисленные торговые процессы в мире, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Высоты Трампа». Поселение на Голанских высотах

«Он действует как предприниматель, получивший в распоряжение государственные полномочия. Он ведет себя в переговорных процессах с другими лидерами стран как бизнесмен, ломая привычные стандарты дипломатии. Трамп непредсказуем в своей информационной политике и напрямую влияет на биржи через свой Твиттер», — пояснил политолог.

Конечно, по мнению эксперта, это тревожит и раздражает американский истеблишмент, но вот только поделать они ничего не могут, так как он напрямую апеллирует к избирателям США.

«Его выдвижение на второй срок — абсолютно закономерно, но вряд ли кто-то с уверенностью может сказать, что он в последний момент не откажется. Просто потому, что он — Трамп. Теперь эта фамилия — символ уникального стиля в мировой политике», — высказал своё мнение Баширов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп официально объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на второй президентский срок в 2020 году.

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