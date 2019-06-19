Токио, 19 июня, 2019, 09:40 — ИА Регнум. Российских граждан нет среди пострадавших при землетрясении в Японии. Таковы предварительные данные, говорится в сообщении российского генконсульства в Ниигате в Twitter.

Землетрясение

Дипломаты отметили, что продолжают следить за ситуацией. Японская метеослужба предупредила о возможных оползнях и повторных подземных толчках в ближайшие два-три дня, добавили в дипмиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,8. В четырёх провинциях страны — Ниигата, Ямагата, Мияги и Исикава — пострадал 21 человек. Большинство из них — пожилые люди, которые получили травмы при падении из-за сильных толчков.

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