Мыски, Кемеровская область, 19 июня, 2019, 09:29 — ИА Регнум. Более ста рабочих разреза «Кийзасский» в кузбасском городе Мыски остались без работы и средств к существованию — накануне, 18 июня, стало известно, что на разрезе приостановлены горные и прочие работы.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

«На знаменитом разрезе «Кийзасский» в городе Мыски приостановили горные и прочие работы. С чем это связанно, руководство разреза умалчивает, так же как и администрация города Мыски. Но со слов рабочих, много версий. Некоторые считают, что идёт передел собственности, другие во всём винят сход горного отвала. Также есть версия, что подрядные организации не хотят работать с действующим руководством разреза. Когда всё возобновится вновь и начнётся добыча угля, никто не знает, а пока рабочие и их семьи начали задумываться о том, как платить кредиты и чем кормить детей», — рассказал порталу «ВашГород.ру» президент КРОО «Сила Кузбасса» Денис Щедрин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 5 на 6 июня на разрезе «Кийзасский» в городе Мыски Кемеровской области произошло ЧП — произошёл сход породы бортового отвала», пострадали опоры линий электропередачи, было перекрыто русло реки Большой Кийзас.

После чего главу Мысковского городского округа Кемеровской области Дмитрия Иванова пригласили на встречу с губернатором. Иванов после разговора с Сергеем Цивилёвым написал заявление об отставке.