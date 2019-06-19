Владивосток, 19 июня, 2019, 09:51 — ИА Регнум. Комментируя заявление председателя правительства России Дмитрия Медведева об увеличении до прожиточного минимума пособия на детей от полутора до трёх лет, многодетная мать из Приморья, юрист Наталья Коваленко в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM усомнилась в состоятельности этой идеи в том виде, в котором её предлагает правительство.

Кузьма Петров-Водкин. Материнство. 1925

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«Двадцать пять лет, это четверть века, правительству не было никакого дела до этого вида социальной помощи, но, как мы видим, наконец-то своё внимание на это пособие правительство обратило. Пособие, названное премьером «недоумением и обидой», все эти годы было буквально насмешкой над институтом материнства, возможно, приобретёт черты реальной социальной поддержки, но опять же доведена эта поддержка будет не до каждой семьи», — рассказала юрист.

Наталья Коваленко считает, что заявленное к получению пособия требование наличия у семьи дохода меньше установленного уровня для трудоспособного населения повлечёт за собой волну негодования.

«С одной стороны, появляется несправедливость в предоставлении социальной поддержки тем, кто только-только, скажем, на один рубль, перешагивает этот пресловутый уровень дохода, в итоге они не будет получать поддержку, но при этом тот, кто формально недополучает рубль до требуемого уровня, такую поддержку получит. К чему это приведёт? С другой стороны, это уже вопрос другого плана, но его нужно озвучить, те, кто недополучает на своей работе этот решающий рубль, на самом деле утрачивают интерес к зарабатыванию денег. Им это уже не надо, так как здесь включается механизм иждивенческой зависимости по смыслу «зачем я буду работать, если мне и так дадут денег». А это не есть хорошо», — считает эксперт.

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Однако в целом многодетная мать видит идею доведения пособия до прожиточного минимума вполне правильной.

«Только платить её нужно всем мамам, независимо от их уровня дохода, от дохода в семье. Вы посмотрите — у нас даже по официальным данным треть населения живёт фактически в нищете. Да, наверное, есть и настолько богатые семьи, которые даже не заметят это пособие, но в основном-то народ сводит концы с концами, и за эту социальную поддержку им ещё предлагают собрать кучу справок и доказать очевидное. Сделайте это пособие доступным достоянием нации, и вам потомки спасибо скажут», — уверена многодетная мать.

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Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании, где обсуждалось реформирование системы выплат по уходу за детьми, предложил увеличить пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет до уровня прожиточного минимума.