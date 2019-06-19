Москва, 19 июня, 2019, 08:49 — ИА Регнум. Жаркая погода ожидается в Москве и Московской области 19 июня и в последующие дни. Воздух прогреется до +30 °С, сообщает Гидрометцентр России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Так, 19 июня в столице и области будет переменная облачность без осадков, +28…+30 °С. Такой же прогноз дают синоптики на 20 июня.

21 июня в Московском регионе ожидается +27…+29 °С, местами возможен небольшой кратковременный дождь. Средняя суточная температура превышает норму на 6−7 °С.