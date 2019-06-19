Вашингтон, 19 июня, 2019, 07:55 — ИА Регнум. Бывший посол США на Украине Джон Хербст выступил в сенате США с предложением дать Украине больше оружия. Об этом сообщило 19 июня информационное агентство «Укринформ».

U.S. Marine Corps ПТРК Javelin

Хербст отметил эффективность антироссийских санкций, оценив ежегодный урон, наносимый российской экономике в 1,5% ВВП.

«Я приветствую президента Трампа (Дональд Трамп) за его решимость в предоставлении оружия Украине. Однако США должны рассмотреть возможность предоставить больше систем Javelin Украине, а также обеспечить её большим количеством контрбатарейных радаров. Эти радары уменьшат потери среди украинцев», — рассказал он.

Экс-посол также призвал предоставить Украине береговые радары, скоростные катера Mark V и противокорабельные ракеты.

«Западная поддержка Украины является существенной, но она не такая эффективная, какой могла бы быть», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве обороны США заявили о планах выделить $250 млн для дополнительной подготовки украинских силовиков.

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