Москва, 19 июня, 2019, 07:55 — ИА Регнум. Проблема бедности в России стала сверхострой, полагает председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин. Принятые Госдумой в первом чтении поправки в бюджет текущего года — технические, написал Кудрин в своем микроблоге в Twitter.

Бедность

В проекте правительственных поправок уточнен прогноз по выводу граждан из бедности: около 1% вместо 2,5%. Эта цифра реалистичнее, отметил он.

«Это реалистичнее, но тема стала сверхострой», — подчеркнул Кудрин.

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Глава Счётной палаты добавил, что пока не видит связи между бюджетными средствами и национальными целями, на достижение которых выделяются средства.

«Деньги «живут» своей жизнью, показатели — своей», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрин назвал бедность позором для России. Он согласился также, что сокращение реальных доходов населения служит почвой для возможных протестов.

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