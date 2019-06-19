Казань, 19 июня, 2019, 07:45 — ИА Регнум. Жители Татарии бьют тревогу — озеро Чебакса обмелело настолько, что местами превратилось в огромный овраг, на дне которого лежит мёртвая рыба. После того как надзорные инстанции засыпали жалобами, власти объяснили, что происходит на водоёме. Оказалось, что воду в искусственном водоёме спустили для ремонта плотины, вот только, кто будет восстанавливать биоресурсы, пострадавшие от этого, никто объяснить не может, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ян ван Кессель Старший. Рыба в пейзаже. 1656

В соцсетях в середине июня появились многочисленные видеоролики с ситуацией на озере Чебакса, что находится рядом с одноимённым жилым массивом Казани.

«Озеро Чебакса: спускают воду, рыба дохнет», «В казанском посёлке Чебакса обмелело местное озеро. Предприимчивые жители начали собирать с илистого дна оставшуюся рыбу», «А где экологи? Они с Волгой ситуацию прозевали и здесь, на озере Чебакса, не знают, что происходит?», «Озеро Чебакса стало мелеть в прошлое лето, теперь совсем высохло», «Как такое можно было допустить, не понимаю. Это ведь природа», — писали на форумах, в соцсетях.

После этого МУП «Водоканал», которое в апреле 2016 года получило в хозяйственное ведение плотину рядом с жилым массивом Чебакса, объяснило, что водоём был создан искусственно в 1940-х годах.

«Спуск воды в пруду производился при подготовке и прохождении паводка, а также при проведении необходимых ремонтных работ на плотине, что и было сделано сейчас», — цитирует муниципальное предприятие издание «Вечерняя Казань».

Объяснение жителей не устроило, ведь от спуска воды пострадала экосистема:

«Там живой организм со своей экосистемой уже десятилетия, и его убили в один миг», «Самый простой путь выбрали. Тем более что озера нет на балансе, а плотина есть. А то, что это уже было полноценное озеро со своей уникальной экосистемой, образовавшейся за десятилетия???», «Всё погибло!!! Мы ездили, обалдели… Это просто ужас!», «Обычно после сброса воды животный и растительный мир водоёма восстанавливается примерно за три года: спуск воды, к сожалению, наносит ущерб всему, что в ней обитает — рыбе, водорослям, ракообразным. Понимая это, специалисты должны были перед спуском воды провести экспертизу и предложить максимально щадящий и безболезненный для флоры и фауны вариант решения проблемы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, снижение уровня Волги весной 2019 года привело к её обмелению. Это, в свою очередь, стало причиной убытков не только для туристической отрасли, вынужденной отменять рейсы речных судов, которые не могут подойти к некоторым пристаням, но и для рыболовной сферы. Замглавы Росрыболовства Василий Соколов в мае 2019 года заявил, что нерест-2019 будет катастрофичным. Речь идёт о многомиллиардных убытках и вреде экологии. Маловодье затронуло не только Татарию, но и Марий Эл, Чувашию, Ульяновскую и Самарскую области.

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