Астана, 19 июня, 2019, 07:24 — ИА Регнум. По итогам января-мая 2019 года в Казахстане произвели 39 607 кг необработанного, полуобработанного и порошкового золота, что на 7,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики.

Dan Brown Выплавка золотого слитка

За отчетный период производство необработанного и полуобратботанного серебра сократилось на 2,5%, до 400 235 кг. Производство необработанного алюминия и оксида алюминия уменьшилось на 8%, до 676 942 тонн, необработанного рафинированного свинца — на 12,4%, до 56 031 тонны.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-апреля 2019 года производство необработанного, полуобработанного и порошкового золота в Казахстане составило 31 014 кг, что на 7,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее.