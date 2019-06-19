Череповец, Вологодская область, 19 июня, 2019, 07:11 — ИА Регнум. Опасения относительно возможного вреда, который нанесёт экосистеме проект строительства целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) на Волге, высказанные жителями Вологодской, Ярославской и соседних областей, а также депутатами Госдумы РФ, вполне обоснованны, считает российский координатор экологической коалиции «Реки без границ», член Общественного совета при Федеральном агентстве водных ресурсов Александр Колотов. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он отметил, что любой проект нового целлюлозно-бумажного производства на Волге требует прохождения тщательной экологической экспертизы.

Исаак Левитан. На Волге

«Необходимо удостовериться в том, что будут применяться наиболее передовые технологии производства, обеспечивающие действенные меры по минимизации негативного воздействия на окружающую среду — и прежде всего, конечно, на речную экосистему. Экологические параметры нового ЦБК на Волге должны быть, безусловно, важнее экономических.

Более того, я бы ожидал от владельцев нового ЦБК на Волге не только выполнения обязательных экологических требований, но и возложения на себя добровольных природоохранных обязательств, способствующих улучшению качества окружающей среды. Например, не только обеспечить экологически чистое производство, но и отказаться принимать сырье из лесов, экосистем и мест обитания, находящихся под угрозой исчезновения или имеющих высокую природоохранную ценность. Устранить использование токсичных пестицидов и гербицидов в производстве волокон. Отказаться от волокна из генетически модифицированных организмов.

И, пожалуй, самое главное — обеспечить прозрачность и ответственность своего бизнеса, регулярно представляя местным жителям, экологическим организациям и всем заинтересованным сторонам всеобъемлющую отчетность по социально-экологическим аспектам своей деятельности. Только такой подход, ориентированный на устойчивое развитие региона, действительно может гарантировать долгосрочный успех проекта целлюлозно-бумажного производства на Волге», — считает Александр Колотов.

Напомним, ЦБК планируется построить на берегу Рыбинского водохранилища неподалеку от города Череповца Вологодской области. Впервые планы строительства были озвучены ещё в 2013 году. А осенью 2018 года о нём заговорили после заявления министра промышленности РФ Дениса Мантурова о планах по удвоению к 2030 году производства целлюлозы в России.

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Вместе с тем жители Вологодской, Ярославской и соседних областей считают, что появление производства первого класса химической опасности угрожает экологии и здоровью населения. Этим вопросом обеспокоились и в Госдуме РФ. Как сообщил накануне, 18 июня, глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия»), на территории Ярославской области и Вологодской области находится биосферный заповедник площадью 112 тыс. га, половина его приходится на сушу, остальное — на прибрежные воды. Чтобы оценить потенциальную угрозу, Госдума попросит Минприроды и Росприроднадзор провести государственную экологическую экспертизу и проверку проектной документации по ЦБК.

Новое предприятие планирует построить владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Ранее экологи собрали 30 тыс. подписей против этого.

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