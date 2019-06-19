Пермь, 19 июня, 2019, 07:14 — ИА Регнум. В Перми председатель Пермской городской думы Юрий Уткин подпишет решение о награждении почётным знаком «За заслуги перед городом Пермь» самого себя. Документ о награждении внёс глава города Дмитрий Самойлов, сообщают СМИ.

Duma.perm.ru Юрий Уткин

Предложено наградить Юрия Уткина почетным знаком города Перми «За заслуги перед городом Пермь» за большой личный вклад в нормотворчество, заслуги в социально-экономическом развитии города Перми и в связи с 55-летием со дня рождения. Кроме почётного знака спикеру положено денежное вознаграждение.

В СМИ охарактеризовали ситуацию с наградой Уткина — «наградит сам себя». Между тем документ должен быть рассмотрен на заседании гордумы и после того, как депутаты его одобрят, спикер завизирует проект решения. Впрочем, вполне возможно, что подпись поставит не он, а его заместитель. Это произойдёт в том случае, если сам спикер будет отсутствовать по каким-либо причинам, например, уедет в командировку.