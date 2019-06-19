Верхняя Пышма, Свердловская область, 19 июня, 2019, 07:09 — ИА Регнум. В Верхней Пышме (Свердловская область) на АО «Уралэлекромедь», которое является ключевым предприятием Уральской горно-металлургической компании, выпускают технический и высокочистый медный купорос. Эти ярко голубые гранулы, которые содержат примерно 26% меди, имеют широкое применение в различных областях промышленности и сфере сельского хозяйства.

Алексей Колчин ИА REGNUM
В медеплавильном цехе во время разлива металла
Алексей Колчин ИА REGNUM
Анодная печь
Алексей Колчин ИА REGNUM
Анодная печь
Алексей Колчин ИА REGNUM
Медерафинированое производство
Алексей Колчин ИА REGNUM
Медная стружка

Журналисты впервые смогли посетить медеплавильный цех, где в новой отражательной печи по запатентованной технологии выпускают медные гранулы. Это сырьё, из которого делают сам купорос.

Алексей Колчин ИА REGNUM
Засыпка медной стружки при производстве медного купороса
Алексей Колчин ИА REGNUM
Медный купорос
Алексей Колчин ИА REGNUM
В аппаратной цеха по производству медного купороса
Алексей Колчин ИА REGNUM
Проверка медного купороса
Алексей Колчин ИА REGNUM
Проверка медного купороса

А затем, в купоросном цехе, представители СМИ познакомились с работой аппаратов колонного типа и посетили высокопроизводительную упаковочную линию. За процессом наблюдал и корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM
Рабочие в медеплавильном цеху
Алексей Колчин ИА REGNUM
Рабочие в медеплавильном цеху
Алексей Колчин ИА REGNUM
Рабочие в медеплавильном цеху
Алексей Колчин ИА REGNUM
Рабочие в медеплавильном цеху
Алексей Колчин ИА REGNUM
Рабочие в медеплавильном цеху
Алексей Колчин ИА REGNUM
Проверка медного купороса