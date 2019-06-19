Верхняя Пышма, Свердловская область, 19 июня, 2019, 07:09 — ИА Регнум. В Верхней Пышме (Свердловская область) на АО «Уралэлекромедь», которое является ключевым предприятием Уральской горно-металлургической компании, выпускают технический и высокочистый медный купорос. Эти ярко голубые гранулы, которые содержат примерно 26% меди, имеют широкое применение в различных областях промышленности и сфере сельского хозяйства.

Алексей Колчин ИА REGNUM В медеплавильном цехе во время разлива металла

Алексей Колчин ИА REGNUM Анодная печь

Алексей Колчин ИА REGNUM Анодная печь

Алексей Колчин ИА REGNUM Медерафинированое производство

Алексей Колчин ИА REGNUM Медная стружка

Журналисты впервые смогли посетить медеплавильный цех, где в новой отражательной печи по запатентованной технологии выпускают медные гранулы. Это сырьё, из которого делают сам купорос.

Алексей Колчин ИА REGNUM Засыпка медной стружки при производстве медного купороса

Алексей Колчин ИА REGNUM Медный купорос

Алексей Колчин ИА REGNUM В аппаратной цеха по производству медного купороса

Алексей Колчин ИА REGNUM Проверка медного купороса

Алексей Колчин ИА REGNUM Проверка медного купороса

А затем, в купоросном цехе, представители СМИ познакомились с работой аппаратов колонного типа и посетили высокопроизводительную упаковочную линию. За процессом наблюдал и корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Рабочие в медеплавильном цеху

Алексей Колчин ИА REGNUM Рабочие в медеплавильном цеху

Алексей Колчин ИА REGNUM Рабочие в медеплавильном цеху

Алексей Колчин ИА REGNUM Рабочие в медеплавильном цеху

Алексей Колчин ИА REGNUM Рабочие в медеплавильном цеху