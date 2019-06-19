Оренбург, 19 июня, 2019, 06:38 — ИА Регнум. В Оренбурге Ленинский районный суд города удовлетворил ходатайство бывшего заместителя главы областного центра Геннадия Борисова, который обвиняется в коррупционном преступлении, об отсрочке первого судебного заседания. Оба его адвоката не могли присутствовать 18 июня на судебном слушании, сообщают СМИ.

Коррупция

По данным портала ria56.ru, адвокаты обвиняемого в коррупции экс-заместителя главы города не смогли прийти по уважительным причинам. Один находится в отпуске, другой — на больничном. Первое судебное заседание перенесли на 2 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший вице-мэр Оренбурга обвиняется в получении крупной взятки. По версии следствия, бывший чиновник в несколько приёмов лично получил от генерального директора фирмы взятку в общей сумме почти на 4 млн рублей. Деньги, как полагают следователи, передавались за общее покровительство и попустительство по службе.

Геннадий Борисов был задержан 8 августа 2018 года. В его автомобиле обнаружили 2 млн рублей. Первоначально Борисова заключили под стражу, однако после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве с правоохранителями меру пресечения изменили на домашний арест.

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