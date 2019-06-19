ЕС хочет примириться с РФ, Литва – освободиться от её влияния: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 19 июня, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- ЕС взял на курс на примирение с Кремлем;
- В Литве хотят ввести интернет-цензуру и запретить Sputnik;
- Правительство планирует увеличивать финансовую помощь регионам;
- Минприроды оценит риски строительства ЦБК на Волге;
- Дать 10 минут на платную запарковку намерены в Госдуме.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в :00 мск.
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