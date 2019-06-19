Ялта, Крым, 19 июня, 2019, 05:44 — ИА Регнум. В крымской Ялте создан первый взвод туристической полиции, которая будет следить за местами массового пребывания туристов, сообщает пресс-служба управления МВД Республики Крым.

Мвд.рф Сотрудники туристической полиции

Сообщается, что у взвода туристической полиции на форме будут размещены нарукавные отличительные знаки на русском и английском языках. Основной целью нового подразделения будет патрулирование мест массового пребывания отдыхающих, а также помощь им в решении вопросов и прием обращений в случае правонарушений. Отмечается, что к сотрудникам взвода туристической полиции можно будет обращаться и на английском языке.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня правоохранительные органы Испании заявили о планах разместить 40 тысяч сотрудников в популярных туристических местах. Предполагается, что эта мера позволит предотвращать возможные теракты, а также усилить охрану правопорядка в местах массового пребывания туристов.