Каракас, 19 июня, 2019, 05:36 — ИА Регнум. Организация покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро в августе 2018 года стоила порядка $20 млн. Об этом заявил сам глава республики, выступая 18 июня перед военными.

Скриншот twitter.com/@JULIOCESARRIVAS Взрыв беспилотника. Венесуэла. 2018

В ходе выступления Мадуро поблагодарил сотрудников разведки и силовиков за отвагу и смелость, проявленные при обеспечении его охраны.

Неудачная попытка покушения на президента Венесуэлы была совершена 4 августа минувшего года в Каракасе на церемонии по случаю годовщины Национальной боливарианской гвардии.

Во время выступления Мадуро взорвался начинённый взрывчаткой беспилотник. Сам президент не пострадал, однако ранения получили несколько сотрудников силовых структур.

Напомним, накануне министр связи и информации республики Хорхе Родригес заявил, что правоохранительные органы Венесуэлы располагают доказательствами причастности лидера оппозиции Хуана Гуайдо к хищениям государственных средств.

По его словам, похищенные средства использовались для финансирования планов по дестабилизации обстановки в республике, и в том числе для оплаты услуг наемных убийц, жертвами которых должны были стать политики и высокопоставленные военные.

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