Благовещенск, 19 июня, 2019, 06:01 — ИА Регнум. В приамурском Черемхове в отношении руководителей аэроклуба «Приамурье» возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Как показала проверка, в аэроклубе выявлены серьёзные нарушения в части организации безопасности полётов и совершения прыжков с парашютом. В результате следственных действий были изъяты парашюты, а самолет Ан-2, используемый аэроклубом для вывоза парашютистов, опечатан, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

АмурМедиа Задержанный самолёт Ан-2

Читайте также: СК изучает видео группового прыжка в Татарии, где погибли два парашютиста

«Насколько мне известно, самолёт арестован, потому что не имеет свидетельства лётной годности. По правилам, в Центр управления воздушного движения подаётся заявка, в которой указывается номер воздушного судна. Если у этого воздушного судна нет СЛГ, то заявку не примут. Как они поднимали самолёт, я не могу сказать. Возможно, давали заявку на другой самолёт, а реально взлетал Ан-2», — в интервью агентству АмурИнфо предположил глава представительства ДОСААФ России в Приамурье Александр Боржко.

Как оказалось, самолёт Ан-2 числится находящимся на арестплощадке в Хабаровском крае после того, как его использовали для перевозки незаконно добытой красной икры и в 2011 году задержан в Комсомольске-на-Амуре органами ФСБ.

«Данный летательный аппарат три года эксплуатировался аэроградом «Приамурье». При этом официально он с 2011 года базируется на арестплощадке в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края. Руководитель клуба не скрывала, что никаких документов на Ан-2 у них нет. Как этот самолёт попал в Приамурье и почему столько времени беспрепятственно использовался, предстоит выяснить следствию», — сообщило агентство со ссылкой на правоохранителей.

Всё время своей деятельности аэроклуб «Приамурье» вёл странички в социальных сетях, где регулярно выкладывал рекламные посты о «незабываемых воздушных приключениях». Сразу после проведения следственных действий, страница @aerograd_blg аэроклуба «Приамурье» в сети Instagram была удалена. Директор аэроклуба заявила, что следственные действия — это не что иное, как давление на бизнес.

Читайте также: У девушки и инструктора не раскрылся парашют в ХМАО

Цена парашютного прыжка здесь была значительно ниже, чем в аэроклубе официального ДОСААФ. Следствию ещё предстоит разобраться, проводилось ли в требуемом объёме обучение парашютистов перед выполнением прыжков. Как показывает практика, по результатам расследования происшествий с гибелью парашютистов в различных аэроклубах страны, всегда выявлялось либо отсутствие реального обучения парашютистов действиям при выполнения прыжка с парашютом, либо недопустимое сокращение инструктажа буквально до нескольких минут.

АмурМедиа Опечатанная дверь самолёта Ан-2

Иван Савченко, имеющий более тысячи прыжков с парашютом, уверен, что гибель парашютиста это всегда результат чей-то халатности и неорганизованности.

«Сейчас в таких частных парашютных клубах для выполнения первого прыжка «перворазнику» дают в теории шесть часов обучения по действиям в особых случаях — когда нештатно раскрывается или вообще не раскрывается парашют, или при приземлении на лес, на провода, на воду. Этого категорически мало для выработки у человека устойчивого навыка для адекватных действий. Но фактически не дают и этого. В погоне за доходами жертвуют временем на подготовку. В реальности весь инструктаж зачастую сводится к тому, что человеку показывают как дёрнуть кольцо запасного парашюта и как держать ноги при приземлении. Всё. На этом инструктаж заканчивается. Потом этот человек садится в самолёт и при приземлении ломает ноги, в лучшем случае. В худшем — погибает потому, что не знает, как действовать в нештатной ситуации», — рассказал парашютист.

Проводилось ли такое обучение в аэрограде «Приамурье», установит следствие.

«То, что произошло, рано или поздно должно было произойти. Слава Богу, никто не погиб», — прокомментировал обыски Александр Боржко.

Директор аэрограда «Приамурье» Лариса Касьян прокомментировала ситуацию с уголовным делом, в котором фигурирует частный аэродром в Черемхове. Она заявила, что все документы клуба в порядке, и высказала мнение, что шумиха возникла неспроста.

«На данный момент у нас есть все документы для того, чтобы предъявить следствию для дальнейшего разбирательства. Всё у нас в порядке — документы все действующие. Может быть, что-то мы не учли в своей работе, так как проект развиваем, но это не угрожает безопасности полётов, подготовке частных пилотов школы и остальным видам деятельности. Мы будем, конечно, отстаивать свою позицию. А позиция наша — дальнейшее развитие на законных основаниях», — рассказала она.

Читайте также: В Московской области погиб професиональный парашютист

Специалист авиационного предприятия на условиях анонимности рассказал агентству АмурИнфо, что самолет Ан-2 эксплуатировался без документов.

«Это означает, что неизвестно — кто и как его обслуживал, что за запчасти использовались, откуда они, где находились, как эксплуатировались. Бардак тотальный. Это очень страшно. Потому что этот самолёт использовался на десантировании парашютистов, и детей на нём катали. Если отсутствует сертификат лётной годности, машина просто не может подниматься в воздух. Это смертельно опасно. Если нет документов, это значит, что самолёт никто не обслуживал либо он обслуживался неизвестно как, неизвестно кем и неизвестно, что в него заливалось, на чем он летал. Авиация — это самая регламентированная отрасль, где всё расписано, потому что все правила написаны кровью», — рассказал авиатор.

Следственные органы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело по факту оказания услуг по прыжкам с парашютом по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Читайте также: СКР возбудил дело в связи с гибелью парашютиста на Сахалине

Как сообщало ИА REGNUM, по факту гибели на Сахалине 14-летнего спортсмена во время тренировочных прыжков с парашютом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Российской Федерации («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).