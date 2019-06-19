Саратов, 19 июня, 2019, 04:59 — ИА Регнум. Саратовская прокуратура обнаружила искажение данных о преступлениях по статьям, связанным с незаконным оборотом оружия, в том числе факты двойного учёта изъятого. За нарушения 33 должностных лица МВД были привлечены к дисциплинарной ответственности. Среди наказанных — два руководителя. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

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Прокуратура Саратовской области проводила проверку полноты, достоверности и обоснованности внесения данных о первичном учёте уголовных дел, связанных с незаконным оборотом оружия. В результате были выявлены многочисленные нарушения со стороны должностных лиц — дознавателей и следователей ГУ МВД России по Саратовской области.

В частности, обнаружился двойной учёт данных об изъятии оружия, боеприпасов, а также то, что в документах первичного учёта необоснованно не отражались сведения «об оружии массового поражения как о предмете преступного посягательства или незаконного оборота». Помимо этого, искажалась информация о преступлениях с применением оружия, неверно отражался или не отражался совсем способ совершения преступления — был ли это сбыт, хранение, изготовление или иное преступление.

Надзорная инстанция отметила, что подобные нарушения не позволяют отобразить объективную картину о состоянии преступности в регионе, а также выявить тенденции её развития. На имя главы ГУ МВД России по Саратовской области было внесено представление. Его результатом стало привлечение к дисциплинарной ответственности 33 должностных лица ведомства, в том числе двух руководителей. В отношении десяти должностных лиц решено ограничиться ранее наложенными дисциплинарными взысканиями.

Напомним, в июне 2019 года фигурантом другого скандала стало подразделение нижегородского ГИБДД, уничтожившее 46% фотоматериалов от общего объема, что позволило почти половине водителей-правонарушителей избежать ответственности.

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