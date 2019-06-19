Каракас, 19 июня, 2019, 05:02 — ИА Регнум. В венесуэльской деревне Бока-де-Грита, расположенной рядом с границей с Колумбией, прогремел взрыв, сообщает колумбийское издание El Tiempo.

Luc Viatour Взрыв

Сообщается, что взрыв произошел утром 18 июня. По предварительным данным, неизвестные привели в действие несколько взрывных устройств. В результате взрыва погибли 12 человек, еще десять человек получили ранения различной степени тяжести. Отмечается, что колумбийские власти уже задержали двух мужчин, пытавшихся нелегально пересечь границу. По предварительной версии, взрывы произошли из-за столкновения преступных группировок, занимающихся контрабандой топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая в районе моста Симона Боливара на границе Колумбии и Венесуэлы взорвалась граната. В результате взрыва пострадали 12 человек. Сообщалось, что злоумышленники бросили гранату в район обменных пунктов в секторе Ла Парада. Преступники позднее были задержаны полицией.