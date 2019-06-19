Москва, 19 июня, 2019, 04:36 — ИА Регнум. Футболист петербургского клуба «Зенита» Александр Кокорин просит отправить его в одно исправительное учреждение с осуждённым на аналогичный срок младшим братом Кириллом Кокориным. Об этом сообщил ТАСС ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

За колючей проволокой

По его словам, данная просьба не противоречит законодательству, а по сложившейся практике братьев могут отправить не только в одну колонию, но и в один отряд. В связи с этим ОНК поддерживает просьбу осуждённого футболиста.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня Мосгорсуд отменил решение Пресненского районного суда в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и вынес новый приговор, уточнив в нём квалификацию действий подсудимых.

В остальной части решение осталось неизменным: Александр Кокорин и его брат проведут в тюрьме 18 месяцев, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий — 17 месяцев.