Вашингтон, 19 июня, 2019, 04:21 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео встретился с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам Федерикой Могерини в Вашингтоне, сообщает пресс-служба американского госдепа.

U.S. Department of State Майкл Помпео

Сообщается, что в ходе встречи Могерини и Помпео обсудили отношения между Соединенными Штатами и ЕС. Также они обсудили ситуацию вокруг Украины, Кубы, Ирана, России, Венесуэлы, Молдавии, Ливии и Афганистана. Подробности встречи пока не разглашаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини в ходе своего визита в Вашингтон заявил, что Италия является самым надежным союзником Соединенных Штатов в Евросоюзе. Также Сальвини встретился с Майком Помпео и вице-президентом США Майком Пенсом.